مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة