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28 حزيران 2022 - 03:40
28/06/2022 03:40:55
مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة
مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة
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LBCI News Lebanon
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