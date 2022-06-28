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28 حزيران 2022 - 03:40
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مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة

مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المكلف,الرئيس,لقائه,مخزومي,
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مخزومي بعد لقائه الرئيس المكلف: طرحنا على ميقاتي مواضيع اساسية عدة وانا شخصيا لن اشارك في هذه الحكومة واذا لم يتم اعطاؤنا الاجوبة على أسئلتنا فستكون الحكومة استمرارية لسياسية المحاصصة وبالتالي لن نعطيها الثقة
Lebanon News
 
 
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