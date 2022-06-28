طالوزيان من مجلس النواب: تمنيت على ميقاتي ان يشكل حكومة بأسرع وقت وان تكون حكومة مصغرة وطلبت منه اذا لم يستطع التشكيل من هنا حتى آخر الاسبوع ان يصارح اللبنانيين ووعدني انه سيجري تعديلات على خطة التعافي