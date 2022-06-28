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28 حزيران 2022 - 03:44
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النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف في مجلس النواب: على الحكومة ان تخرج ببيان وزاري سريع

النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف في مجلس النواب: على الحكومة ان تخرج ببيان وزاري سريع Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائه,مراد,النائب,
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النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف في مجلس النواب: على الحكومة ان تخرج ببيان وزاري سريع
Lebanon News
 
 
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