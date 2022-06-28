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28 حزيران 2022 - 03:44
28/06/2022 03:44:53
النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف في مجلس النواب: على الحكومة ان تخرج ببيان وزاري سريع
النائب حسن مراد بعد لقائه الرئيس المكلف في مجلس النواب: على الحكومة ان تخرج ببيان وزاري سريع
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LBCI News Lebanon
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