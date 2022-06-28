آخر الأخبار
28 حزيران 2022 - 03:56
Back

البزري بعد لقائه ميقاتي: هناك قضايا صعبة على الحكومة مواجهتها وعلينا التعامل بايجابية مع كل الملفات ونأمل ان لا تكون هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية

البزري بعد لقائه ميقاتي: هناك قضايا صعبة على الحكومة مواجهتها وعلينا التعامل بايجابية مع كل الملفات ونأمل ان لا تكون هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,ميقاتي,لقائه,البزري,
episodes
البزري بعد لقائه ميقاتي: هناك قضايا صعبة على الحكومة مواجهتها وعلينا التعامل بايجابية مع كل الملفات ونأمل ان لا تكون هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً