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28 حزيران 2022 - 04:06
28/06/2022 04:06:26
سعد بعد لقائه ميقاتي: العجيب أن من هم في مراكز القرار يطالبون بحقوق الشعب! لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية وندعو إلى حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية
سعد بعد لقائه ميقاتي: العجيب أن من هم في مراكز القرار يطالبون بحقوق الشعب! لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية وندعو إلى حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية
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LBCI News Lebanon
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