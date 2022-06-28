سعد بعد لقائه ميقاتي: العجيب أن من هم في مراكز القرار يطالبون بحقوق الشعب! لبنان يحتاج إلى توافقات داخلية وندعو إلى حوار وطني يفدي إلى حكومة إنتقالية وإنقاذية