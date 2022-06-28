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28 حزيران 2022 - 04:23
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الجيش الروسي: مركز التسوق في كريمينتشوك الأوكرانية كان مغلقاً عندما نفّذت الضربة الاثنين

الجيش الروسي: مركز التسوق في كريمينتشوك الأوكرانية كان مغلقاً عندما نفّذت الضربة الاثنين Lebanon, news ,lbci ,أخبار التسوق,مركز,الروسي,الجيش,
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الجيش الروسي: مركز التسوق في كريمينتشوك الأوكرانية كان مغلقاً عندما نفّذت الضربة الاثنين
Lebanon News
 
 
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