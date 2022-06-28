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28 حزيران 2022 - 04:34
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فراس سلوم بعد لقائه ميقاتي: العلويون لا يحصلون على حقوقهم لجهة التمثيل ونطالب ميقاتي بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري

فراس سلوم بعد لقائه ميقاتي: العلويون لا يحصلون على حقوقهم لجهة التمثيل ونطالب ميقاتي بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,لقائه,سلوم,فراس,
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فراس سلوم بعد لقائه ميقاتي: العلويون لا يحصلون على حقوقهم لجهة التمثيل ونطالب ميقاتي بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري
Lebanon News
 
 
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