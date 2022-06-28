ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت