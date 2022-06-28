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28 حزيران 2022 - 05:13
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ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت

ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,لقاء,ايهاب,
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ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت
Lebanon News
 
 
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