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28 حزيران 2022 - 05:13
28/06/2022 05:13:42
ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت
ايهاب مطر بعد لقاء الرئيس ميقاتي: تمنيت على ميقاتي ان تكون التشكيلة بعيدة عن المحاصصات ولم ادخل بتسميات وشكليات بل ركزت على معايير عامة وشددت اننا لا نملك ترف الوقت
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LBCI News Lebanon
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