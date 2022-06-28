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28 حزيران 2022 - 05:29
28/06/2022 05:29:38
الحشيمي بعد لقائه ميقاتي: ندعم جهود ميقاتي لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وخيار بعض الكتل بعدم المشاركة بالحكومة هو خاطئ ونأمل من الكتل النيابية التعاون
الحشيمي بعد لقائه ميقاتي: ندعم جهود ميقاتي لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وخيار بعض الكتل بعدم المشاركة بالحكومة هو خاطئ ونأمل من الكتل النيابية التعاون
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LBCI News Lebanon
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