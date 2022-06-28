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28 حزيران 2022 - 05:31
28/06/2022 05:31:26
النائب نبيل بدر بعد لقائه الرئيس المكلف: على ميقاتي المضي بعملية التشكيل بكل عزم والا يلتفت الى الشروط اللا موضوعية التي تضعها بعض الكتل
النائب نبيل بدر بعد لقائه الرئيس المكلف: على ميقاتي المضي بعملية التشكيل بكل عزم والا يلتفت الى الشروط اللا موضوعية التي تضعها بعض الكتل
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LBCI News Lebanon
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