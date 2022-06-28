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28 حزيران 2022 - 06:21
28/06/2022 06:21:47
بقرادونيان باسم نواب "الارمن" بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة
بقرادونيان باسم نواب "الارمن" بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة
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LBCI News Lebanon
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