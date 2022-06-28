آخر الأخبار
28 حزيران 2022 - 06:32
Back

شارل عربيد: ما يعنينا هو ما بعد تشكيل الحكومة ويهمنا ان يكون الموضوع الاجتماعي محطّ اهتمام الحكومة وشددنا على ضرورة استعادة الثقة وتعزيز القدرة الشرائية وتصحيح الأجور من أجل الوصول إلى دورة اقتصادية سليمة

شارل عربيد: ما يعنينا هو ما بعد تشكيل الحكومة ويهمنا ان يكون الموضوع الاجتماعي محطّ اهتمام الحكومة وشددنا على ضرورة استعادة الثقة وتعزيز القدرة الشرائية وتصحيح الأجور من أجل الوصول إلى دورة اقتصادية سليمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعنينا,عربيد,شارل,
episodes
شارل عربيد: ما يعنينا هو ما بعد تشكيل الحكومة ويهمنا ان يكون الموضوع الاجتماعي محطّ اهتمام الحكومة وشددنا على ضرورة استعادة الثقة وتعزيز القدرة الشرائية وتصحيح الأجور من أجل الوصول إلى دورة اقتصادية سليمة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً