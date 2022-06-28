شارل عربيد: ما يعنينا هو ما بعد تشكيل الحكومة ويهمنا ان يكون الموضوع الاجتماعي محطّ اهتمام الحكومة وشددنا على ضرورة استعادة الثقة وتعزيز القدرة الشرائية وتصحيح الأجور من أجل الوصول إلى دورة اقتصادية سليمة