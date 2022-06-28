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28 حزيران 2022 - 06:38
28/06/2022 06:38:19
النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم
النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم
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LBCI News Lebanon
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