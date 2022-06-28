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28 حزيران 2022 - 06:38
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النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم

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النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم
Lebanon News
 
 
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