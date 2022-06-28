النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء ميقاتي: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم