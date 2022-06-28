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28 حزيران 2022 - 14:34
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الان عون لـ "حوار المرحلة": قد نختار الدخول الى الحكومة أم لا واذا كانت الحكومة مرضية قد نعطيها الثقة بغض النظر ان شاركنا بها أم لم نشارك

الان عون لـ "حوار المرحلة": قد نختار الدخول الى الحكومة أم لا واذا كانت الحكومة مرضية قد نعطيها الثقة بغض النظر ان شاركنا بها أم لم نشارك Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الان,
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الان عون لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: قد نختار الدخول الى الحكومة أم لا واذا كانت الحكومة مرضية قد نعطيها الثقة بغض النظر ان شاركنا بها أم لم نشارك
Lebanon News
 
 
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