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28 حزيران 2022 - 14:54
28/06/2022 14:54:53
الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك احتمال كبير تشكيل حكومة جديدة وما نطلبه فقط التعاطي معنا كما يتم التعاطي مع كل الكتل السياسية
الان عون لـ "حوار المرحلة": هناك احتمال كبير تشكيل حكومة جديدة وما نطلبه فقط التعاطي معنا كما يتم التعاطي مع كل الكتل السياسية
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LBCI News Lebanon
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