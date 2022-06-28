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28 حزيران 2022 - 15:11
28/06/2022 15:11:54
الان عون لـ "حوار المرحلة": القضاء هو من يحكم ويحسم بأمور الفساد ولحماية القضاء يجب ان يعمل القضاة على ردّ نظرة الاستقلالية
الان عون لـ "حوار المرحلة": القضاء هو من يحكم ويحسم بأمور الفساد ولحماية القضاء يجب ان يعمل القضاة على ردّ نظرة الاستقلالية
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LBCI News Lebanon
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