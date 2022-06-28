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28 حزيران 2022 - 15:21
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الان عون لـ "حوار المرحلة" عن ملف تفجير المرفأ: من غير الطبيعي ان نرى موقوفين لسنتين وهم حينها قاموا بكل واجباتهم في حين سلطات اساسية في الدولة لم تقم بواجباتها ونحن لم نغير موقفنا

الان عون لـ "حوار المرحلة" عن ملف تفجير المرفأ: من غير الطبيعي ان نرى موقوفين لسنتين وهم حينها قاموا بكل واجباتهم في حين سلطات اساسية في الدولة لم تقم بواجباتها ونحن لم نغير موقفنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الان,
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الان عون لـ &quot;حوار المرحلة&quot; عن ملف تفجير المرفأ: من غير الطبيعي ان نرى موقوفين لسنتين وهم حينها قاموا بكل واجباتهم في حين سلطات اساسية في الدولة لم تقم بواجباتها ونحن لم نغير موقفنا
Lebanon News
 
 
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