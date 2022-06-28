الان عون لـ "حوار المرحلة" عن ملف تفجير المرفأ: من غير الطبيعي ان نرى موقوفين لسنتين وهم حينها قاموا بكل واجباتهم في حين سلطات اساسية في الدولة لم تقم بواجباتها ونحن لم نغير موقفنا