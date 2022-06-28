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28 حزيران 2022 - 15:30
28/06/2022 15:30:17
الان عون لـ "حوار المرحلة": الفجوة المالية هي عبارة عن تراكم انفجر الآن تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية ولم يتوقع أحد حجم هذا الانهيار ومن توقع أن تحصل ثورة بسبب الواتساب؟
الان عون لـ "حوار المرحلة": الفجوة المالية هي عبارة عن تراكم انفجر الآن تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية ولم يتوقع أحد حجم هذا الانهيار ومن توقع أن تحصل ثورة بسبب الواتساب؟
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LBCI News Lebanon
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