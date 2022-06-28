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28 حزيران 2022 - 15:32
28/06/2022 15:32:21
الان عون لـ "حوار المرحلة" عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية: لم نبحث بعد هذا الموضوع ويجب أن نرى معطيات المعركة وما المطروح والرئيس المقبل عليه أن يأتي بسياق اعطاء ثقة للبلد داخلية وخارجية
الان عون لـ "حوار المرحلة" عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية: لم نبحث بعد هذا الموضوع ويجب أن نرى معطيات المعركة وما المطروح والرئيس المقبل عليه أن يأتي بسياق اعطاء ثقة للبلد داخلية وخارجية
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