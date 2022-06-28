الان عون لـ "حوار المرحلة" عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية: لم نبحث بعد هذا الموضوع ويجب أن نرى معطيات المعركة وما المطروح والرئيس المقبل عليه أن يأتي بسياق اعطاء ثقة للبلد داخلية وخارجية