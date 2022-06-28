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28 حزيران 2022 - 15:50
28/06/2022 15:50:28
الان عون لـ "حوار المرحلة": الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة ولبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط "وكل واحد بيكفيه مشاكله"
الان عون لـ "حوار المرحلة": الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة ولبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط "وكل واحد بيكفيه مشاكله"
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LBCI News Lebanon
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