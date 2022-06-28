آخر الأخبار
28 حزيران 2022 - 15:50
Back

الان عون لـ "حوار المرحلة": الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة ولبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط "وكل واحد بيكفيه مشاكله"

الان عون لـ "حوار المرحلة": الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة ولبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط "وكل واحد بيكفيه مشاكله" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الان,
episodes
الان عون لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة ولبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط &quot;وكل واحد بيكفيه مشاكله&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً