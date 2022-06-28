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28 حزيران 2022 - 15:58
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الان عون لـ "حوار المرحلة": الاصلاحات على قساوتها تُعيد الاستقرار الى لبنان وتأجيل جلسة لجنة المال حصل بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا

الان عون لـ "حوار المرحلة": الاصلاحات على قساوتها تُعيد الاستقرار الى لبنان وتأجيل جلسة لجنة المال حصل بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الان,
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الان عون لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: الاصلاحات على قساوتها تُعيد الاستقرار الى لبنان وتأجيل جلسة لجنة المال حصل بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا
Lebanon News
 
 
 
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