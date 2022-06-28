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28 حزيران 2022 - 15:58
28/06/2022 15:58:50
الان عون لـ "حوار المرحلة": الاصلاحات على قساوتها تُعيد الاستقرار الى لبنان وتأجيل جلسة لجنة المال حصل بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا
الان عون لـ "حوار المرحلة": الاصلاحات على قساوتها تُعيد الاستقرار الى لبنان وتأجيل جلسة لجنة المال حصل بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا
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