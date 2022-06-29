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29 حزيران 2022 - 02:00
29/06/2022 02:00:16
وصول رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية
وصول رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية
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LBCI News Lebanon
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