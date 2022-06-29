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29 حزيران 2022 - 02:35
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الأمين العام للناتو: روسيا تشكل "تهديداً مباشراً" على "أمن" دول حلف شمال الأطلسي

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الأمين العام للناتو: روسيا تشكل &quot;تهديداً مباشراً&quot; على &quot;أمن&quot; دول حلف شمال الأطلسي
Lebanon News
 
 
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