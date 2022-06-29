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29 حزيران 2022 - 06:10
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الخزانة الأميركية: واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا

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الخزانة الأميركية: واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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