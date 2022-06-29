آخر الأخبار
29 حزيران 2022 - 06:10
29/06/2022 06:10:33
الخزانة الأميركية: واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا
الخزانة الأميركية: واشنطن وحلفاؤها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جمّدوا,وحلفاؤها,واشنطن,الأميركية,الخزانة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً