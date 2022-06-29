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29 حزيران 2022 - 06:16
29/06/2022 06:16:29
وكالة الاناضول عن الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق "محتمل" خلال الجولة الحالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
وكالة الاناضول عن الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق "محتمل" خلال الجولة الحالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
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LBCI News Lebanon
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