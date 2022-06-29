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29 حزيران 2022 - 06:16
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وكالة الاناضول عن الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق "محتمل" خلال الجولة الحالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

وكالة الاناضول عن الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق "محتمل" خلال الجولة الحالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإيرانية,الخارجية,الاناضول,وكالة,
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وكالة الاناضول عن الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق &quot;محتمل&quot; خلال الجولة الحالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
Lebanon News
 
 
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