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29 حزيران 2022 - 07:30
29/06/2022 07:30:39
رئيس الجمهورية مستقبلاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية
رئيس الجمهورية مستقبلاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية
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LBCI News Lebanon
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