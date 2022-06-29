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29 حزيران 2022 - 07:30
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رئيس الجمهورية مستقبلاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية

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رئيس الجمهورية مستقبلاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية
Lebanon News
 
 
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