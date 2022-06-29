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29 حزيران 2022 - 07:31
29/06/2022 07:31:23
الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة
الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة
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LBCI News Lebanon
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