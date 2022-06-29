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29 حزيران 2022 - 07:31
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الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة

الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدود,ترسيم,مسألة,الرئيس,
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الرئيس عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة
Lebanon News
 
 
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