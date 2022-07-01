آخر الأخبار
01 تموز 2022 - 10:13
Back

وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا

وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويتي,الخارجية,وزير,
episodes
وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا
Lebanon News

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً