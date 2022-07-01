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01 تموز 2022 - 10:13
01/07/2022 10:13:20
وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا
وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا
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LBCI News Lebanon
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