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02 تموز 2022 - 03:10
02/07/2022 03:10:46
عماد كريدية للـLBCI: هناك مشروع يُدرس للحصول على هبة للبدء باستخدام الطاقة الشمسية وبطاريات عالية الجودة وهذا المشروع يُعمل عليه واصبحنا متقدمين به
عماد كريدية للـLBCI: هناك مشروع يُدرس للحصول على هبة للبدء باستخدام الطاقة الشمسية وبطاريات عالية الجودة وهذا المشروع يُعمل عليه واصبحنا متقدمين به
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