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02 تموز 2022 - 05:09
02/07/2022 05:09:24
وصول الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقد بدأ اجتماعٌ بين الطرفين
وصول الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقد بدأ اجتماعٌ بين الطرفين
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LBCI News Lebanon
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