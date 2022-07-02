آخر الأخبار
02 تموز 2022 - 05:09
Back

وصول الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقد بدأ اجتماعٌ بين الطرفين

وصول الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقد بدأ اجتماعٌ بين الطرفين Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,نجيب,المُكلّف,الرئيس,وصول,
episodes
وصول الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقد بدأ اجتماعٌ بين الطرفين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً