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02 تموز 2022 - 05:56
02/07/2022 05:56:45
ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر
ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر
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LBCI News Lebanon
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