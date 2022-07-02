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02 تموز 2022 - 05:56
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ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر

ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر Lebanon, news ,lbci ,أخبار سياسي,فريق,يوجد,ميقاتي,
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ميقاتي: لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل وأتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة للرئيس عون والتشاور مستمر
Lebanon News
 
 
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