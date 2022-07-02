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02 تموز 2022 - 06:05
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الوكالة الوطنية: إقفال طريق مستشفى المقاصد حتى ساحة السبيل احتجاجا على تردي الأوضاع

الوكالة الوطنية: إقفال طريق مستشفى المقاصد حتى ساحة السبيل احتجاجا على تردي الأوضاع Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستشفى,طريق,إقفال,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: إقفال طريق مستشفى المقاصد حتى ساحة السبيل احتجاجا على تردي الأوضاع
Lebanon News
 
 
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