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02 تموز 2022 - 06:05
02/07/2022 06:05:40
الوكالة الوطنية: إقفال طريق مستشفى المقاصد حتى ساحة السبيل احتجاجا على تردي الأوضاع
الوكالة الوطنية: إقفال طريق مستشفى المقاصد حتى ساحة السبيل احتجاجا على تردي الأوضاع
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LBCI News Lebanon
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