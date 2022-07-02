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02 تموز 2022 - 08:32
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بو حبيب: النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتطرقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها وعرضنا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان

بو حبيب: النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتطرقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها وعرضنا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاجتماع,النقاشات,حبيب,
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بو حبيب: النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتطرقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها وعرضنا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان
Lebanon News
 
 
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