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02 تموز 2022 - 08:32
02/07/2022 08:32:25
بو حبيب: النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتطرقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها وعرضنا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان
بو حبيب: النقاشات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت شفافة وتطرقنا إلى موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها وعرضنا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان
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LBCI News Lebanon
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