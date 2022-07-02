الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: تداولنا في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها وناقشنا موضوع سوريا وتطرقنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا