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02 تموز 2022 - 08:36
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الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: تداولنا في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها وناقشنا موضوع سوريا وتطرقنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: تداولنا في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها وناقشنا موضوع سوريا وتطرقنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار العربية,الدول,لجامعة,العام,الأمين,
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الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: تداولنا في محاور عدة منها القمة المقبلة والتحضيرات لها وموعدها ومن يحضرها وناقشنا موضوع سوريا وتطرقنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على منطقتنا
Lebanon News
 
 
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