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02 تموز 2022 - 08:39
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أبو الغيط: الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي

أبو الغيط: الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحضور,الغيط,
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أبو الغيط: الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي
Lebanon News
 
 
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