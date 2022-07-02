أبو الغيط: الحضور في هذا التوقيت إلى لبنان في ظل ظروفه الصعبة التي نشعر بها جميعاً هي رسالة من الدول العربية أننا ندعم البحث عن تسويات وأن نُساند لبنان في أوضاعه ومناقشاته مع صندوق النقد الدولي