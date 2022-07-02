آخر الأخبار
02 تموز 2022 - 09:35
Back

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاريا ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاريا ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاريا ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً