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02 تموز 2022 - 09:56
02/07/2022 09:56:09
الجيش لا يزال يجري مداهمات في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على مركزه فجرا وجرى توقيف حتى الآن 5 اشخاص
الجيش لا يزال يجري مداهمات في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على مركزه فجرا وجرى توقيف حتى الآن 5 اشخاص
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LBCI News Lebanon
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