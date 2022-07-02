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02 تموز 2022 - 09:56
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الجيش لا يزال يجري مداهمات في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على مركزه فجرا وجرى توقيف حتى الآن 5 اشخاص

الجيش لا يزال يجري مداهمات في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على مركزه فجرا وجرى توقيف حتى الآن 5 اشخاص Lebanon, news ,lbci ,أخبار مداهمات,يجري,يزال,الجيش,
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الجيش لا يزال يجري مداهمات في طرابلس بعد حادثة الاعتداء على مركزه فجرا وجرى توقيف حتى الآن 5 اشخاص
Lebanon News
 
 
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