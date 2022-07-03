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03 تموز 2022 - 02:52
03/07/2022 02:52:49
أ.ف.ب. نقلا عن مسؤول محلي: ثلاثة قتلى بعد "انفجارات قوية" في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا
أ.ف.ب. نقلا عن مسؤول محلي: ثلاثة قتلى بعد "انفجارات قوية" في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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