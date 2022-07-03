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03 تموز 2022 - 03:04
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بو حبيب للـLBCI: أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول

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بو حبيب للـLBCI: أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل في شهر ايلول
Lebanon News
 
 
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