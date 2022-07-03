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03 تموز 2022 - 03:12
03/07/2022 03:12:32
بو حبيب للـLBCI: لم تقاطع اي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الايام الماضية لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء
بو حبيب للـLBCI: لم تقاطع اي دولة عربية المشاورات التي حصلت في بيروت في الايام الماضية لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء
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