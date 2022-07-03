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03 تموز 2022 - 03:16
03/07/2022 03:16:08
بو حبيب للـLBCI: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ونتمنى أن يشارك الرئيس السوري في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر لكن الامر يتطلب إجماعا عربيا
بو حبيب للـLBCI: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ونتمنى أن يشارك الرئيس السوري في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر لكن الامر يتطلب إجماعا عربيا
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