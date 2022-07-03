آخر الأخبار
03 تموز 2022 - 06:21
Back

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر نهر الموت - المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر نهر الموت - المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتيجة,جرحى,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر نهر الموت - المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً