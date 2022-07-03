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03 تموز 2022 - 14:35
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رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ"صوت الناس": مستمرون بالاضراب طالما اسبابه موجودة

رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ"صوت الناس": مستمرون بالاضراب طالما اسبابه موجودة Lebanon, news ,lbci ,أخبار العام,القطاع,موظفي,رابطة,رئيسة,
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رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ&quot;صوت الناس&quot;: مستمرون بالاضراب طالما اسبابه موجودة
Lebanon News
 
 
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