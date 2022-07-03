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03 تموز 2022 - 14:35
03/07/2022 14:35:28
رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ"صوت الناس": مستمرون بالاضراب طالما اسبابه موجودة
رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر لـ"صوت الناس": مستمرون بالاضراب طالما اسبابه موجودة
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LBCI News Lebanon
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