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03 تموز 2022 - 14:55
03/07/2022 14:55:22
وزير العمل لـ"صوت الناس": اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ
وزير العمل لـ"صوت الناس": اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ
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LBCI News Lebanon
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