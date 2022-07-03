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03 تموز 2022 - 14:55
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وزير العمل لـ"صوت الناس": اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ

وزير العمل لـ"صوت الناس": اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,العمل,وزير,
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وزير العمل لـ&quot;صوت الناس&quot;: اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن يتم وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ
Lebanon News
 
 
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