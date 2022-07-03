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03 تموز 2022 - 14:56
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وزير العمل لـ"صوت الناس": هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي

وزير العمل لـ"صوت الناس": هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,العمل,وزير,
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وزير العمل لـ&quot;صوت الناس&quot;: هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة وسندرس الامر غدا مع ميقاتي
Lebanon News
 
 
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