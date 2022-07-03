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03 تموز 2022 - 15:07
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نوال نصر لـ "صوت الناس": اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا

نوال نصر لـ "صوت الناس": اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,نوال,
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نوال نصر لـ &quot;صوت الناس&quot;: اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا
Lebanon News
 
 
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