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03 تموز 2022 - 15:07
03/07/2022 15:07:57
نوال نصر لـ "صوت الناس": اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا
نوال نصر لـ "صوت الناس": اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا
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