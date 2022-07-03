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03 تموز 2022 - 15:13
03/07/2022 15:13:45
بيرم لـ "صوت الناس": لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية
بيرم لـ "صوت الناس": لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية
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LBCI News Lebanon
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