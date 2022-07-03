بيرم لـ "صوت الناس": لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية