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03 تموز 2022 - 15:13
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بيرم لـ "صوت الناس": لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية

بيرم لـ "صوت الناس": لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,بيرم,
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بيرم لـ &quot;صوت الناس&quot;: لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة ولكن اشكاليتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن هو ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية
Lebanon News
 
 
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