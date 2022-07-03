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03 تموز 2022 - 15:51
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سمير الضاهر لـ"صوت الناس": ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء

سمير الضاهر لـ"صوت الناس": ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الضاهر,سمير,
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سمير الضاهر لـ&quot;صوت الناس&quot;: ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء
Lebanon News
 
 
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