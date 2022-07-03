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03 تموز 2022 - 15:51
03/07/2022 15:51:08
سمير الضاهر لـ"صوت الناس": ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء
سمير الضاهر لـ"صوت الناس": ما اردى الاقتصاد هو سعر الصرف المثبت الذي الغى التنافسية وجعلنا دولة تستورد ولا تصدر بالاضافة الى السياسات الضريبية الخاطئة وغياب الموازنات وغيرها من الاخطاء
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