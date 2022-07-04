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04 تموز 2022 - 01:11
04/07/2022 01:11:45
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت سبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت سبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
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LBCI News Lebanon
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