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04 تموز 2022 - 01:11
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت سبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت سبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركبتين,تصادم,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين قبل نفق المطار باتجاه بيروت سبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
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