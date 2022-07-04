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04 تموز 2022 - 04:31
04/07/2022 04:31:28
الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عوده: تناقشنا في الأمور الحياتيّة التي تعني المواطنين وتطرقنا لموضوع المدّخرات العائدة للناس في المصارف
الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عوده: تناقشنا في الأمور الحياتيّة التي تعني المواطنين وتطرقنا لموضوع المدّخرات العائدة للناس في المصارف
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LBCI News Lebanon
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